2/3 британських компаній долучились до держпрограми підтримки зайнятості

Дві третини британських компаній долучились до держпрограми підтримки зайнятості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними опитування Національного офісу статистики, 2/3 британських компаній долучилися до державної програми підтримки зайнятості (Coronavirus Job Retention Scheme), щоб зберегти робочі місця під час кризи, зумовленої епідемією коронавірусу. Програма передбачає, що держава компенсує бізнесу 80% заробітних плат, загалом до 2500 фунтів стерлінгів на місяць (3 119 доларів).

Опитування проводилося 6-19 квітня, у ньому взяли участь 5 158 компаній.

66% опитаних відповіли, що вже подали заявки на участь у програмі. 56% опитаних планують скористатися відтермінуванням сплати ПДВ – ще одним урядовим механізмом підтримки.

Водночас, програма позик для малого та середнього бізнесу за державними гарантіями виявилася менш популярною.

У 25% опитаних компаній, які під час карантину змогли продовжити роботу, оборот знизився більш ніж на 50%. Водночас, 30% опитаних майже не постраждали.

Приблизно 25% опитаних компаній змушені були тимчасово призупинити діяльність у зв’язку з карантинними обмеженнями.

У Великій Британії за останню добу підтверджено 765 смертельних випадків серед інфікованих коронавірусом. Ця цифра вперше включає випадки смерті в будинках для людей похилого віку та в громаді. Загалом з початку епідемії в країні від коронавірусу померли 26 097 осіб.

Європейська правда