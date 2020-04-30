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30 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:30 установились на уровне 26,92 - 26,95 гривни за доллар.

Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

Четвер, 30 квітня 2020, 14:29
 

30 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:30 встановилися на рівні 26,92  - 26,95 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,92 - 26,95 гривні;

Євро – 29,26 - 29,29 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,92 – 27,17 гривні. Євро купують по 29,01 гривні, продають по 29,40 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,05 - 27,13 гривні, євро - 29,08 - 29,25 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,02 - 27,13 гривні, євро - 29,11 - 29,25 гривні.

Нагадуємо:

30 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 30 квітня на рівні 26,97 гривні за долар.

Економічна правда

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