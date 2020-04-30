Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
30 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:30 встановилися на рівні 26,92 - 26,95 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 14:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,92 - 26,95 гривні;
Євро – 29,26 - 29,29 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,92 – 27,17 гривні. Євро купують по 29,01 гривні, продають по 29,40 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,05 - 27,13 гривні, євро - 29,08 - 29,25 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,02 - 27,13 гривні, євро - 29,11 - 29,25 гривні.
Нагадуємо:
30 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 30 квітня на рівні 26,97 гривні за долар.
Економічна правда
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