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Україна зможе поставляти газ до Польщі, на випадок припинення польсько-російського транзиту

Четвер, 30 квітня 2020, 13:44
 

На випадок припинення транзиту газу з РФ до Польщі, Україна провела тестові поставки газу зі Словаччини до Польщі через національну ГТС, а також з українських сховищ газу.

Про це повідомляє глава Оператора ГТС України Сергій Макогон в Facebook.

За його словами, 18 травня закінчується транзитний контракт Польща-РФ по газопроводу Ямал (33 млрд м3), про фінальні домовленостей сторін поки не відомо. Також станом на 27.04 "Газпром" не виконував рішення Арбітражу щодо перегляду ціни на поставки газу в Польщу.

"З метою підготовки до різних можливих сценаріїв розвитку ситуації, за замовленням ряду трейдерів були проведені тестові поставки газу зі Словаччини до Польщі через ГТС України в режимі #shorthaul, а також поставки з ПСГ України в Польщу.

Дані поставки підтвердили можливість повністю забезпечити необхідним ресурсом Польщу в разі припинення/скорочення поставок з РФ", - пише Макогон.

Економічна правда

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ГТС газ Газпром Польща

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