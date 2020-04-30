Україна зможе поставляти газ до Польщі, на випадок припинення польсько-російського транзиту
На випадок припинення транзиту газу з РФ до Польщі, Україна провела тестові поставки газу зі Словаччини до Польщі через національну ГТС, а також з українських сховищ газу.
Про це повідомляє глава Оператора ГТС України Сергій Макогон в Facebook.
За його словами, 18 травня закінчується транзитний контракт Польща-РФ по газопроводу Ямал (33 млрд м3), про фінальні домовленостей сторін поки не відомо. Також станом на 27.04 "Газпром" не виконував рішення Арбітражу щодо перегляду ціни на поставки газу в Польщу.
"З метою підготовки до різних можливих сценаріїв розвитку ситуації, за замовленням ряду трейдерів були проведені тестові поставки газу зі Словаччини до Польщі через ГТС України в режимі #shorthaul, а також поставки з ПСГ України в Польщу.
Дані поставки підтвердили можливість повністю забезпечити необхідним ресурсом Польщу в разі припинення/скорочення поставок з РФ", - пише Макогон.
Економічна правда
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