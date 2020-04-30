Китай на два роки звільнить електромобілі від податку

Китай з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року звільнить автомобілі на нових джерелах енергії (NEV) від 10% податку під час купівлі.

Це офіційно підтвердили у Міністерстві фінансів та Міністерстві промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT), повідомляє HevCars.

Відповідно до політики Китаю, до NEV відносяться повністю електричні автомобілі (BEV), плагін-гібридні (PHEV), в тому числі з розширеним діапазоном і транспортні засоби на паливних елементах (FCEV).

Автомобілі на нових джерелах енергії повинні бути включені у каталог, випущений MIIT і Державною податковою адміністрацією Китаю.

Для моделей, включених до каталогу, виробники або імпортери автомобілів можуть подати заявку на звільнення від податків, яке потім перевіряється MIIT і на останньому етапі затверджується відповідним податковим органом.

Пізніше з’явилося додаткове роз’яснення про поступове скорочення субсидій на 10%, 20% і 30% в період між 2020 і 2022 роками. Крім того, у поясненні зазначається, що пільги будуть застосовуватися лише до транспортних засобів з базовою ціною в 300 000 юанів (близько $ 42 500). Крім цього, уряд Китаю вперше обмежив кількість NEV доступних для субсидій — не більше 2 мільйонів одиниць в рік.

Після коригування субсидія буде варіюватися для NEV з запасом ходу від 300 до 400 км в розмірі 16 200 юанів ($ 2 300) в 2020 році, а на електромобілі з запасом ходу більше 400 кілометрів — 22 500 юанів ($ 3 200). Протягом наступних двох років ставки субсидій будуть знижуватися на 1 800 ($ 255) і 2 500 ($ 350) юанів відповідно.

Зазначимо, що з середини 2019 року у Китаї спостерігався тривалий спад продажів NEV через істотне скорочення субсидій. За даними Китайської асоціації автовиробників (CAAM), продажі NEV за перший квартал 2020 року скоротилися на 56,4% у річному підсумку — до 114 000 одиниць.

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