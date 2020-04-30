Boeing офіційно оголосив про скорочення 10% співробітників

Авіакомпанія Boeing офіційно оголосила про те, що скорочує 10% працівників в умовах різкого падіння попиту на літаки на тлі пандемії коронавірусу - загалом звільнять близько 16 тисяч співробітників.

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі компанії.

Зазначається, що у деяких підрозділах, у тому числі у підрозділі з виробництва пасажирських літаків, скоротять 15% співробітників.

За словами гендиректора компанії Девіда Калхуна, Boeing скоротить виробництво літаків - до семи Boeing 787 на місяць проти 14 роком раніше, виробництво 777 і 777X зменшать з 5 до 3 на місяць.

А виробництво літаків 767 і 747 залишиться на колишньому рівні.

Крім цього, компанія планує вже у 2020 році відновити виробництво літаків 737 MAX, яке призупинили після двох катастроф у минулому році.

У 2021 році Boeing планує довести виробництво 737 MAX до 31 в місяць.

Компанія також оприлюднила фінансові результати за 1 квартал 2020 року. Зокрема, чистий збиток Boeing у цей період становив 1,35 млрд доларів проти прибутку у розмірі 2,35 млрд доларів у 2019 році.

При цьому, виручка компанії упала до 16,9 млрд доларів (на 26%).

Нагадаємо:

Раніше AFP з посиланням на 2 джерела повідомляло, що авіакомпанія Boeing планує звільнити 10% працівників підрозділу цивільної авіації для зменшення витрат в умовах кризи, викликаної пандемією коронавірусу.