Міжбанківський день: долар закріпився нижче 27 гривень, НБУ купує валюту

Під час торгів на міжбанку 29 квітня долар закріпився нижче психологічного порогу в 27 гривень, НБУ, за спостереженнями учасників ринку, купив близько 25-37 млн доларів (по 27 грн і по 26,93 грн).

Як повідомляє Finance.ua, за 29 квітня долар подешевшав з 27,00 - 27,03 гривні до 26,93 - 26,96 гривні до кінця сесії.

Зазначається, що продавців на ринку було більше, ніж покупців з перших хвилин сесії, і до 11:00 долар з ранкових 27,00 - 27,03 подешевшав до 26,99 - 27,02.

До завершення сесії котирування долара остаточно просіли до рівня 26,93 - 26,96 гривні.

НБУ на міжбанку купив спочатку 20 млн доларів по 27 гривень, а потім докуповував по 26,93. За оцінками учасників ринку, всього Нацбанк купив близько 25-37 млн доларів.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 30 квітня на рівні 26,97 гривні за долар.

29 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

29 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96 гривні за долар.

Економічна правда