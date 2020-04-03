Кабмін зобов'язав працівників торгівлі мати захист обличчя і очей

Кабінет міністрів зобов'язав працівників торгівлі та сфери послуг мати захист обличчя та очей і дозволив усім самостійно виготовляти маски.

Джерело: зміни до постанови № 211 про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", внесені урядом 2 квітня

Деталі: Робота закладів торгівлі можлива за умови забезпечення персоналу захистом обличчя та очей, та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів

Теж саме стосується провадження діяльності банків, фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, а також медичної практики і ветеринарної практики.

Крім того, за умови дотримання вказаних правил, дозволяється діяльність автозаправних комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, їх періодичних випробувань на предмет дорожньої безпеки.

У засобах індивідуального захисту можлива також діяльність з підключення споживачів до Інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до Інтернету, ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку.

За умови забезпечення персоналу захистом обличчя та очей та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів дозволяється діяльність з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

Українська правда