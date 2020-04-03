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Курс валют: "чорний" ринок, міжбанк, обмінники

П'ятниця, 3 квітня 2020, 14:16
 

3 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:00 встановилися на рівні 27,42 - 27,48 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,37 - 27,40 гривні;

Євро – 29,56 - 29,59 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,19 – 27,69 гривні. Євро купують по 29,19 гривні, продають по 30,01 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,29 - 27,42 гривні, євро - 29,23 - 29,56 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,26 - 27,44 гривні, євро - 29,24 - 29,59 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 3 квітня на рівні 27,59 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро вcтановлений на рівні 30,08 гривні (на 2 квітня - 30,32 гривні).

3 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,48 гривні за долар.

Економічна правда

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