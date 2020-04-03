НБУ про "кредитні канікули": Близько 10 банків впроваджують такі продукти

У НБУ заявили, що близько 10 банків впроваджують так звані "кредитні канікули" для позичальників, але вкотре нагадали, що канікули - це не прощення боргу.

Про це на прес-брифінгу заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

"Ми знаємо, що ВР затвердила закон, яким заборонила банкам нараховувати пені та штрафи на період карантину. Банки активно зараз займаються тим, що надають можливість клієнтам взяти так звані "кредитні канікули", - сказав Чурій.

"Що мається на увазі? Банки можуть відстрочити для клієнтів виплату основного боргу, у той же час клієнти продовжують платити відотки. Другий варіант: банки можуть повністю дозволити клієнтам на період карантину не платити основну суму разом із відсотками.

І третій варіант: банк може проводити реструктуризацію кредитів позичальникам, які вчасно виконали свої обов'язки до початку кризових явищ", - пояснили в Нацбанку.

За словами Чурія, близько 10 банків впроваджують такі програми.

"Кредитні канікули" - це не значить прощення боргу. Банки - це комерційні установи, в яких бізнес полягає в тому, що вони залучають кошти від бізнесу і населення і дають в кредити також бізнесу і населенню. Не може бути такої ситуації, що позичальники не платять по кредитам і в такому випадку банки не зможуть платити вкладникам", - вкотре підкреслили у регуляторі.

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Економічна правда