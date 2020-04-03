Курс валют на 3 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
3 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,42 - 27,48 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,36 - 27,39 гривні;
Євро – 29,54 - 29,57 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,19 – 27,72 гривні. Євро купують по 29,23 гривні, продають по 30,08 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,25 - 27,45 гривні, євро - 29,22 - 29,65 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,23 - 27,48 гривні, євро - 29,28 - 29,70 гривні.
Нагадаємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 3 квітня на рівні 27,59 гривні за долар.
Офіційний курс гривні до євро вcтановлений на рівні 30,08 гривні (на 2 квітня - 30,32 гривні).
Економічна правда
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