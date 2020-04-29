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Новий глава податкової підлягає люстрації – нардепка "Голосу"

Середа, 29 квітня 2020, 19:00
 

Новопризначений голова Державної податкової служби Олексій Любченко підпадає під люстрацію.

Джерело: нардепка фракції "Голос" перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко у Facebook

Пряма мова: "Свіжо призначений голова ДПС О. Любченко підпадає під люстрацію відповідно до частини третьої статті 1 закону про очищення влади".

Деталі: В коментарях під постом Клименко додає, що має намір подати скаргу в Національне агентство України з питань державної служби та в Національне агентство з питань запобігання корупції.

Довідково: У 2009-2011 роках Любченко працював заступником голови Державної податкової служби.

Що передувало: Кабмін на засіданні 29 квітня призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.

За інформацією ЗМІ, кандидатуру Любченка лобіював міністр фінансів Сергій Марченко і водив його в Офіс президента "на узгодження".

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Українська правда

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