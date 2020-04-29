Новий аеропорт Берліна планують відкрити 31 жовтня, із запізненням у 9 років

Новий аеропорт Берліна отримав дозвіл на відкриття, яке тепер заплановано 31 жовтня. Дата переносилася вже шість разів за останні дев'ять років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Аеропорт Берлін-Бранденбург мав відкритися в березні 2011 року, але затримки і скандали призупинили початок його роботи майже на десятиліття.

Цього тижня органи нагляду за будівництвом видали необхідні дозволи, через 14 років після початку будівництва. Він замінить старі берлінські аеропорти "Тегель" і "Шенефельд".

Будівництво аеропорту на південь від "Шенефельда" почалося в 2006 році. Але поєднання дизайнерських провалів та інших проблем перетворило Берлін-Бранденбург на національну ганьбу, оскільки дати відкриття змінювалися вже шість разів.

У аеропорту виникали проблеми з проєктом, потім довелося міняти всі протипожежні двері і кабелі, витрати на будівництво постійно росли.

Незабаром з'ясувалося, що збільшення кількості рейсів в Берлін означало, що аеропорт уже не буде достатньо великим навіть до моменту відкриття.

Аеропорт ще чекають експлуатаційні випробування, а авіаційна влада також повинна видати дозволи, але чиновники говорять, що ніщо не завадить осінньому відкриттю.

Як повідомлялося, федеральний уряд Німеччини поки не буде дозволяти поїздки на великі відстані для своїх громадян в умовах пандемії коронавірусу.

Європейська правда