МАУ анонсувала 11 спецрейсів для евакуації українців та вильоту іноземців з України

МАУ анонсує 11 спеціальних рейсів до України з різних країн світу та зворотних рейсів на початку травня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

"З 1 по 9 травня 2020 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виконає одинадцять спеціальних міжнародних рейсів для громадян України і нерезидентів, що мають право в’їзду до нашої країни. Іноземні громадяни, відповідно, зможуть скористатися рейсами МАУ в зворотному напрямку для вильоту з України в ці ж дати", - йдеться у повідомленні.

Серед них – рейси з Нідерландів, Швейцарії, Німеччини, Канади, Італії, Іспанії, Ізраїлю, Чехії, Єгипту, ОАЕ.

На сайті авіакомпанії відкривається продаж квитків на наступні рейси:

1 травня: "Амстердам – Київ" та "Тель-Авів – Київ";

3 травня: "Женева – Київ", "Дубай – Київ", "Шарм-ель-Шейх – Київ";

5 травня: Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ;

7 травня: Мадрид – Київ, Мілан – Київ;

9 травня: Мюнхен – Київ.

Придбати квитки можна через форму бронювання, яка відповідає кожному конкретному рейсу і даті. "Реєстрація на рейси здійснюватиметься виключно в аеропорту вильоту і є безкоштовною", - додають у повідомленні. З умовами перельоту на спеціальних рейсах можна ознайомитися на сайті МАУ.

Європейська правда