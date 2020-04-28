Єврокомісія схвалила банківський пакет для спрощення позик для людей та бізнесу

Єврокомісія схвалила банківський пакет для спрощення позик домогосподарствам та бізнесу у ЄС.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті Єврокомісії.

Єврокомісія схвалила регуляторний документ щодо діяльності банківської сфери, який спрощує надання позик домогосподарствам та підприємствам у країнах-членах ЄС. Це рішення має забезпечити, щоб банки і надалі могли видавати позики для підтримки економіки і допомогли таким чином пом’якшити наслідки пандемії.

У пресрелізі зазначається, що завдяки регуляторним правилам, запровадженим після попередньої фінансово-економічної кризи, зараз європейські банки значно краще готові до економічних проблем.

"Правила ЄС дозволяють банкам діяти під час економічних криз у гнучкий, але відповідальний спосіб, щоб підтримувати людей та бізнес, особливо дрібні та середні компанії. Сьогоднішній регуляторний документ також впроваджує декілька точкових змін для збільшення спроможностей кредитних інституцій надавати позики компенсувати втрати, спричинені пандемією коронавірусу, і при цьому зберігати стійкість", - йдеться у комюніке.

Також наголошують, що ЄС потребує злагодженого підходу усіх країн у цьому питанні.

"Ми робимо усе можливе, щоб допомогти домогосподарствам і бізнесу впоратися з економічними наслідками коронавірусу. Банківська сфера може суттєво допомогти. Ми задіюємо усю гнучкість правил ЄС щодо банківської сфери і пропонуємо точкові законодавчі зміни, щоб допомогти банкам зберігати ліквідність, щоб люди та компанії могли отримати необхідне фінансування", - зазначив єврокомісар Валдіс Домбровскіс, виконавчий віцепрезидент з питань "економіки, що працює для людей".

Він додав, що надалі організовуватиме зустрічі за участі об’єднань бізнесу, споживачів і фінансового сектору, щоб обговорити нагальні потреби громадян та компаній.

Європейська правда