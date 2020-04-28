Болгарія планує почати літній туристичний сезон 1 липня

Уряд Болгарії розраховує розпочати активний туристичний сезон з 1 липня.

Про це заявила міністр туризму Болгарії Ніколіна Ангелкова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

"Ми плануємо почати підготовку з 15 червня і розпочати активний літній сезон з 1 липня" - сказала Ангелкова.

Зазначається, що туризм генерує 12% ВВП Болгарії, у цій сфері зайняті 11% працездатних болгар.

" Разом ми працюємо над тим, щоб болгарський туристичний продукт був високої якості, у нас є багато туристичних можливостей. Я сподіваюся, що ця криза зробить нас сильнішими і згуртованішими, незважаючи на ту напруженість, яку кожен з нас відчуває у зв'язку з невизначеністю на даному етапі" - зазначила Ангелкова.