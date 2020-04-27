Всі розділи
Укр / Рус

Туреччина планує відкрити внутрішній туризм: без "шведського столу" і all inclusive

Понеділок, 27 квітня 2020, 19:40
 

Готелі Туреччини відмовляться від "шведського столу" і системи all inclusive після того, як закінчиться епідемія коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Міністра туризму Мехмет Ерсой заявив, що внутрішній туристичний сезон планується відкрити в кінці травня.

"Якщо ми не зіткнемося з новими проблемами в ході подій, внутрішній туристичний рух почнеться в кінці травня. Туристичний сезон відкриється контрольованими внутрішніми рейсами", - сказав він.

Аеропорти, готелі, ресторани, музеї і археологічні пам'ятники будуть обладнані відповідно до правил соціального дистанціювання. На місцях будуть розміщуватися медичний персонал та обладнання.

"Ми створили сертифікаційну раду і визначили правила сектора гостинності. Це цілий набір докладних правил. Ми зв'язуємося з керівниками об'єктів розміщення", - додав міністр.

Крім того, медичні установи та інфраструктура, включаючи відділення інтенсивної терапії та апарати штучної вентиляції легенів, навколо туристичних курортів будуть нанесені на карту і задокументовані для подання туроператорам.

За словами мерів курортних міст, великі готелі більше не будуть продавати путівки з системою "шведський стіл", щоб невеликі готелі і магазини могли залучити більше клієнтів.

"Ми очікуємо відродження туризму в наших селах, таких як Сеют, Селіміє і Бозбурун. В апарт-готелях і гостьових будинках буде багато відвідувачів", - сказав Мехмет Октай, мер південно-східного курортного міста Мармарис.

За його словами, вони розглядають такі заходи, як скорочення кількості лежаків на пляжах вдвічі. Також буде зменшено кількість людей на екскурсіях, в ресторанах і клубах скоротять кількість місць для дотримання дистанціювання, що може привести до збільшення цін.

Відкриття туристичних напрямків для іноземців орієнтовно планується на серпень.

Читайте також: "Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину"

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Туреччина туризм

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Туреччина підтримала економіку на 29 мільярдів доларів через "коронакризу" 27 квітня 2020, 10:10
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус 7 квітня 2020, 12:40
Україна і Туреччина домовилися збільшити частоту авіасполучень між країнами 20 лютого 2020, 15:33
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!