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США заявили, що слідкують за Кабміном після звільнення Нефьодова і Верланова

Понеділок, 27 квітня 2020, 18:10
 

Посольство США в Україні заявило, що слідкує за процесом призначення нових керівників у митницю і податкову службу.

Джерело: Твіттер посольства США в Україні

Дослівно: "ЄС і США пильно слідкують за призначеннями у Кабінеті міністрів України високопосадовців у митній та податковій службах.

Важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери".

Що цьому передувало:

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. 

Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Максим Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

Верланов вважає, що його звільнення є нічим не обґрунтованим "політичним рішенням". 

Нефьодов сказав, що звільнення стало сюрпризом для багатьох міністрів. 

Читайте також: Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили

Українська правда

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