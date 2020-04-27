Виробник напівфабрикатів посунув "Нафтогаз" з десятки найбільших імпортерів газу за місяць – ЗМІ

ТОВ "Пирятинський делікатес" з початку квітня імпортувало 9,4 млн куб м природного газу. В період з 1 по 20 квітня компанія увійшла в десятку найбільших імпортерів газу в Україні, обійшовши НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє видання ExPro.

За розрахунками видання cпоживання природного газу ТОВ "Пирятинський делікатес" становить близько 4-6 тис куб м на місяць. З березня компанія розпочала імпорт природного газу, всього у період березень-квітень імпортувала майже 20 млн куб м.

Повідомляється, що компанія купувала газ на кордоні у компанії SGAS, що зареєстрована у Словаччині на Юрія Поліщука.

SGAS займається постачанням газу в Україну, в 2020р серед його покупців дві компанії: ТОВ "Пирятинський делікатес" та ТОВ "Газ Ком Трейд". В 2019р SGAS постачала газ для ТОВ "Спец Газ Енерго", у 2018р – для ТОВ "Інтер Газ Трейдінг".

ТОВ "Газ Ком Трейд" крупний імпортер газу – з початку року компанія імпортувала майже 90 млн куб м газу, а також 11,5 млн куб м розмитнила з режиму "митний склад". Минулого року "Газ Ком Трейд" імпортувала близько 180 млн куб м газу, більшу частину якого придбала у Colombanier Analytics.

У листопаді 2019р з’явилася інформація, що Головне слідче управління Нацполіції спільно з ДФС ведуть розслідування за фактом контрабанди природного газу на митній території України. ТОВ "Трейдер Газ", у 2019р, імпортувало 171 млн куб м газу, а розмитнило - лише 40 млн куб м газу.

У справі контрабанди газу ТОВ "Трейдер Газ" фігурувала ТОВ "Газ Ком Трейд".

Довідка.

ТОВ "Пирятинський делікатес" виробник заморожених напівфабрикатів та морозива. Засновник БЕВЕРЛАЙФ (Великобританія)

В 2019 році компанія перемогла у трьох тендерах Міністерства оборони на поставку продуктів харчування на суму 40 млн грн. У березні 2019-го АМКУ оштрафувала "Пирятинський делікатес" за змову на тендері на 93 мільйона гривень. Також штраф отримали ще 21 компанія.