Дубілет планує запустити фонд ранніх інвестицій для українського бізнесу
Ексміністр Кабінету міністрів та співзасновник Monobank Дмитро Дубілет планує запустити фонд раннії інвестицій і запрошує український бізнес до співпраці.
Про це він заявив на своїй Facebook-сторінці.
"Я планую запустити фонд ранніх інвестицій і запрошую українських підприємців до співпраці.
Якщо у вас є плани по запуску бізнесу в Україні, або бізнес знаходиться на ранній стадії і готовий до масштабування - напишіть мені на dubilet.fund@gmail.com", - повідомляє Дубілет.
Він підкреслює, що бізнес може бути будь-якої галузі, хоча перевага буде надаватися b2c (бізнес для споживача - ЕП).
"Що я можу привнести в бізнес, крім інвестицій:
- управлінський досвід,
- компетенція в ІТ,
- участь в просуванні бізнесу.
Я не планую занадто сильно входити в управління, але і не планую бути просто пасивним інвестором. Загалом, smart money", - резюмує Дубілет.
Нагадуємо:
Після відставки уряду Дубілет заявив, що повертається в бізнес, але планує довести до кінця частину розпочатих проєктів.
Економічна правда
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