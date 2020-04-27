Дубілет планує запустити фонд ранніх інвестицій для українського бізнесу

Ексміністр Кабінету міністрів та співзасновник Monobank Дмитро Дубілет планує запустити фонд раннії інвестицій і запрошує український бізнес до співпраці.

Про це він заявив на своїй Facebook-сторінці.

"Я планую запустити фонд ранніх інвестицій і запрошую українських підприємців до співпраці.

Якщо у вас є плани по запуску бізнесу в Україні, або бізнес знаходиться на ранній стадії і готовий до масштабування - напишіть мені на dubilet.fund@gmail.com", - повідомляє Дубілет.

Він підкреслює, що бізнес може бути будь-якої галузі, хоча перевага буде надаватися b2c (бізнес для споживача - ЕП).

"Що я можу привнести в бізнес, крім інвестицій:

- управлінський досвід,

- компетенція в ІТ,

- участь в просуванні бізнесу.

Я не планую занадто сильно входити в управління, але і не планую бути просто пасивним інвестором. Загалом, smart money", - резюмує Дубілет.

Нагадуємо:

Після відставки уряду Дубілет заявив, що повертається в бізнес, але планує довести до кінця частину розпочатих проєктів.

Економічна правда