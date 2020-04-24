У президента заявили, що законопроєкт про "інвестнянь" скоро направлять у Раду

В Офісі президента розроблений законопроєкт про "інвестиційних нянь", найближчим часом він буде поданий до Верховної Ради.

Джерело: заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів в інтерв'ю "Укриіформу"

Пряма мова Ковалів: "Пандемія COVID-19 вносить корективи в наші плани. У тому числі і в сферу залучення інвестицій. Але це жодним чином не означає, що ключові процеси зупинені. Уже сьогодні в Офісі президента розроблений законопроєкт про "інвестиційних нянь", найближчим часом він буде поданий до парламенту".

Деталі: За її словами, така ініціатива допомагає інвестору відчувати себе безпечніше, що значно збільшує коло осіб, які можуть зацікавитися Україною як країною для капіталовкладень.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.

Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.

Експрем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, а й тим, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.

Українська правда