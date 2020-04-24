У Нідерландах очікують історично високого дефіциту у 12% від ВВП

Цього року уряд Нідерландів очікує на історично високий дефіцит бюджету - 92 мільярди євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Це становить 11,8 відсотка від валового внутрішнього продукту (ВВП)."Це колосальна цифра, такого фактично не було поза воєнним часом. Це безпрецедентна криза", - заявив міністр фінансів Вупке Хоекстра.

Згідно з європейськими бюджетними правилами дефіцит зазвичай не повинен перевищувати 3%, але в Європі було вирішено, що ця межа тепер може бути перевищена через коронавірусну кризу.

При цьому уряд Нідерландів зазначає, що очікуваний дефіцит буде скоригований ще раз пізніше.

Уряд передбачає значне скорочення економіки через вірус. Передбачаються набагато нижчі податкові надходження, а також витрати величезних сум допомоги. Хоекстра підраховує, що державний борг складе 65,2 відсотка ВВП. Згідно з діючими правилами ЄС, дозволений ліміт становить 60 відсотків, але цей показник також був скоригований відповідно до коронакризи.

Як повідомлялося, лідери держав-членів ЄС підтримали фінансовий пакет екстреної допомоги на суму 540 мільярдів євро, який узгодили міністри Єврозони, щоб допомогти бізнесу та працівникам у Євросоюзі пережити економічну кризу, спричинену пандемією.

Європейська правда