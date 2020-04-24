Авіакомпанія SkyUp починає розвивати вантажні перевезення - для цього компанія отримала усі необхідні ліцензії і дозволи, а також - провела реконфігурацію 7 літаків із пасажирського флоту.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Перші вантажні рейси компанія вже виконала у березні та квітні цього року (близько 50 рейсів), транспортуючи переважно вантажі медичного призначення.

Вантажні перевезення авіакомпанія планує здійснювати і після відкриття пасажирського авіасполучення по закінченні карантину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виконання вантажних перевезень як частини діяльності планувалось SkyUp ще до початку поширення коронавірусу.

"Станом на сьогодні реконфігуровані 7 повітряних суден компанії - чотири Boeing 737-800 і три Boeing 737-900. Ще 2 літаки будуть переобладнані найближчим часом", - розповіли у прес-службі.

Повідомляється, що компанія не має обмежень щодо країн виконання вантажних рейсів. Зараз основна частина польотів здійснюється за вантажем до Китаю, а звідти - у країни Європи.

Нагадаємо:

Українська авіакомпанія "SkyUp Airlines" не планує скорочувати працівників та у період карантину зосереджується на виконанні польотів, зокрема евакуаційних, вантажних та спеціальних рейсів.

Економічна правда