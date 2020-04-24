Авіакомпанія SkyUp починає розвивати вантажні перевезення
Авіакомпанія SkyUp починає розвивати вантажні перевезення - для цього компанія отримала усі необхідні ліцензії і дозволи, а також - провела реконфігурацію 7 літаків із пасажирського флоту.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Перші вантажні рейси компанія вже виконала у березні та квітні цього року (близько 50 рейсів), транспортуючи переважно вантажі медичного призначення.
Вантажні перевезення авіакомпанія планує здійснювати і після відкриття пасажирського авіасполучення по закінченні карантину", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виконання вантажних перевезень як частини діяльності планувалось SkyUp ще до початку поширення коронавірусу.
"Станом на сьогодні реконфігуровані 7 повітряних суден компанії - чотири Boeing 737-800 і три Boeing 737-900. Ще 2 літаки будуть переобладнані найближчим часом", - розповіли у прес-службі.
Повідомляється, що компанія не має обмежень щодо країн виконання вантажних рейсів. Зараз основна частина польотів здійснюється за вантажем до Китаю, а звідти - у країни Європи.
Нагадаємо:
Українська авіакомпанія "SkyUp Airlines" не планує скорочувати працівників та у період карантину зосереджується на виконанні польотів, зокрема евакуаційних, вантажних та спеціальних рейсів.
Економічна правда
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