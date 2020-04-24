Рада відкрила шлях для швидкого розгляду "антиколомойського" закону

Народні депутати зібралися на позачергове засідання і не підтримали скасування змін до регламенту Верховної Ради, які було ухвалено 16 квітня, – тепер голова парламенту може підписати їх.

Джерело: позачергове засідання Верховної Ради

Деталі: Народні депутати розглянули чотири постанови про скасування рішення від 16 квітня 2020 року про прийняття в цілому закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" – №№1043-П, 1043-1, 1043-2, 1043-3.

За першу постанову проголосували 56 депутатів, за другу – 61 депутат, за третю – 48, за четверту – 53 депутати.