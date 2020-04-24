Рада відкрила шлях для швидкого розгляду "антиколомойського" закону
Народні депутати зібралися на позачергове засідання і не підтримали скасування змін до регламенту Верховної Ради, які було ухвалено 16 квітня, – тепер голова парламенту може підписати їх.
Джерело: позачергове засідання Верховної Ради
Деталі: Народні депутати розглянули чотири постанови про скасування рішення від 16 квітня 2020 року про прийняття в цілому закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" – №№1043-П, 1043-1, 1043-2, 1043-3.
За першу постанову проголосували 56 депутатів, за другу – 61 депутат, за третю – 48, за четверту – 53 депутати.
З огляду на це, парламент зможе розглядати закон про банки у другому читанні з 16 тисячами поправок за особливою процедурою, відповідно до закону №1043.
Більшість поправок до закону, що зачіпає інтереси олігарха Ігоря Коломойського, вже розглянув комітет – тож у залі процедура буде не такою тривалою.
Депутати на позачерговому засіданні обурювалися ухваленими змінами до регламенту.
Зокрема, "слуга народу" Максим Бужанський заявив, що змінювати регламент під конкретний законопроєкт – ганебно.
Іван Крулько з "Батьківщини" навів приклади Франції, де до одного з законів розглядали понад 137 тисяч поправок, та США, де виступ парламентаря слухали 21 годину, і заявив, що Україну перетворюють на "бананову республіку". Він запевнив, що закон про зміни регламенту буде оскаржено у Конституційному суді.
Ірина Геращенко з "Європейської солідарності" заявила: "Закони 16 квітня нічим не відрізняються від диктаторських законів 16 січня (2014 року)".
Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") дорікнула, що нардепів позбавили права законодавчої ініціативи.
Однак усі заяви не дали результату – зміни до регламенту, ухвалені нібито тимчасово через велику кількість поправок з боку близьких до Коломойського депутатів, не скасували.
Закон про банки необхідний для отримання допомоги Міжнародного валютного фонду.
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Передісторія:
30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.
Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять розглядати велику кількість поправок за особливою процедурою.
16 квітня зміни ухвалили, долучивши до більш раннього законопроєкту. За словами спікера, зміни будуть діяти на період карантину плюс 30 днів.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що проголосувати в другому читанні за "банківський закон" депутати встигнуть до 5 травня – і тоді впродовж 3 тижнів Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду.
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