"Поки ціни низькі": у ЄС вважають, що Рада має розглянути законопроєкт про запаси нафти

Європейська Комісія вважає, що в умовах зниження світових цін на енергоресурси Україні варто активізувати роботу над законопроектом про створення мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів (МЗНН) і щонайшвидше скерувати документ на розгляд Верховної Ради.

Про це заявив керівник групи підтримки України з питань енергетики та навколишнього середовища ЄК Торстен Воллерт, передає Інтерфакс-Україна.

"ЄС підтримував розробку законопроекту про створення національних резервів нафти і нафтопродуктів. Цей законопроект, я думаю, готовий. Колись він пройшов схвалення міністерства і нині, за моєю інформацією, він лежить у Кабміні.

Мені здається, що наразі було б важливо для енергобезпеки країни, актуалізувавши за необхідності цей законопроект, внести його до Верховної Ради, щоб вона могла швидше розглянути це важливе питання доки ціни на нафту низькі", - сказав він, виступаючи в четвер на організованій Європейською бізнес асоціацією онлайн-зустрічі.

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Як повідомлялося, робота над новим законопроектом про МЗНН, ухвалення якого дало б старт процесу формування запасів, а також проектам із розвитку відповідної інфраструктури, триває протягом останніх декількох років.

Угода про асоціацію з ЄС передбачає для України зобов'язання згідно з директивою 2009/119/ЄС сформувати до 2023 року і підтримувати мінімальний запас нафти і нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій. Резерв, який Україна має забезпечити, еквівалентний 90 діб чистого імпорту або 61 добі середньодобового споживання.

Bloomerg повідомляв, що через кілька тижнів резервуари для зберігання сировини можуть бути заповнені, а котирування нафти можуть впасти до мінус 100 доларів.

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