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Експорт засобів захисту від коронавірусу заборонили 80 країн — СОТ

П'ятниця, 24 квітня 2020, 12:26
 

Заборону чи обмеження на експорт рукавичок, медичних масок, спецкостюмів та інших засобів захисту від коронавірусу ввели 80 країн світу.

Про це повідомили у Світовій організації торгівлі, передає "Інтерфакс-Україна".

У доповіді СОТ йдеться, що експорт заборонили 72 країни-члени організації та 8 держав, які не входять до неї.

"Хоча введення обмежувальних заходів щодо експорту цілком зрозуміло, відсутність міжнародного співробітництва в цих сферах може призвести до того, що країни, які залежать від імпорту, будуть відрізані від гостро необхідних медичних товарів", - наголосили в СОТ.

Заборони і обмеження на експорт у цілому не дозволені в СОТ, хоча існують винятки, які дозволяють вживати тимчасових заходів для запобігання або полегшення критичної нестачі продовольства, яке має велике значення для країни-експортера.

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СОТ коронавірус

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