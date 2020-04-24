"Антиколомойський" закон: Представників МВФ запросили до Ради

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") підписав лист до МВФ із запрошенням приєднатися до обговорення законопроекту про банки.

Джерело: сайт Ради

Дослівно: "На початку засідання голова комітету Данило Гетманцев поінформував, що за ініціативою членів Комітету підписав листа до Міжнародного валютного фонду із запрошенням його представників долучитися до обговорення законопроєкту".

Передісторія:

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку

Українська правда