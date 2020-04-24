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Баканов блокує ключову експертизу у справі Приватбанку — ексгенпрокурор

П'ятниця, 24 квітня 2020, 09:00
 

Глава Служби безпеки України Іван Баканов блокує проведення ключової експертизи в одній із справ Національного антикорупційного бюро про виведення грошей з Приватбанку.

Джерело: ексгенпрокурор Руслан Рябошапка у своїй колонці для Української правди

Пряма мова Рябошапки: "Ще одне надважливе для України провадження може бути швидко завершено, щойно друг президента, Голова СБУ, розблокує проведення ключової експертизи в одному із проваджень НАБУ щодо "Приватбанку".

Вже декілька місяців заблокована керівництвом СБУ експертиза рятує організаторів мільярдної схеми від повідомлення про підозру. Нагадаю, що згідно із законом повідомити про підозру без встановлення експертизою збитків НАБУ/САП не мають права. 

Десятки проваджень, пов'язаних із резонансними справами, до яких могли бути причетні колишні високопосадовці, ми збирали по всій країні, знову об'єднували їх, відновлювали, фактично розпочинали заново".

Микола Донєв, УП

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Приватбанк СБУ ГПУ

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