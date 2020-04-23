Новини 23 квітня: падіння ціни на газ, нова кредитна програма та сміливе зниження ставки

Про сміливе зниження ставки. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 10% до 8% річних із 24 квітня 2020 року.

Про "зелений" тариф. Служба безпеки повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Про ціни на бензин. Мережі АЗС ОККО і WOG знизили ціни на всі види пального на 50 коп/л.

Про зниження ціни на газ. У квітні 2020 року оптова ціна на газ для потреб населення знизилась до 2,9 грн за кубометр, що на 15% менше, ніж у березні та на 38%, починаючи з січня.

Про нову кредитну програму. Кабінет міністрів наступного тижня представить нову програму пільгових кредитів "Нові гроші".

Про борги за електроенергію. За останні три місяці учасники ринку електроенергії накопичили "колосальні" борги. Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.

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