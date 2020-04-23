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Через коронавірус авіатрафік в Європі впав на 90%

Четвер, 23 квітня 2020, 18:50
 

Авіатрафік у Європі через пандемію зараз перебуває на рівні 10% від того, який був рік тому.

Такими є дані Міжнародної асоціації авіаційного транспорту (IATA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

"Зараз ми оцінюємо, що попит для європейських пасажирів знизиться на 55% в 2020 році в порівнянні з 2019 роком", - сказав Рафаель Шварцман, віцепрезидент IATA по Європі, зазначивши, що  становище галузі авіаперевезень продовжує погіршуватися.

Збиток в обороті для європейських авіакомпаній в 2020 році оцінюється в 89 млрд доларів, що на 13 млрд більше в порівнянні з попередньою оцінкою місяць тому.

Трохи більше тижня тому організація, що об'єднує 290 авіакомпаній, оцінила в 314 мільярдів доларів падіння обороту авіакомпаній на глобальному рівні в 2020 році. У порівнянні з доходами 2019 року це падіння на 55%.

"Очевидно, що перспективи європейських авіакомпаній стають все більш розпачливими", - сказав Шварцман, додавши, що на континенті 6,7 мільйона робочих місць знаходяться під загрозою.

Оцінки ІАТА засновані на сценарії тримісячних жорстких обмежень трафіку з подальшим поступовим зняттям обмежень на внутрішні рейси, потім на континентальні і, нарешті, на міжконтинентальні перельоти.

Європейська правда

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авіа Європа

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