Чим зайняти себе вдома під час карантину й у скільки це обійдеться – дослідження

Фітнес-стрічку для тренувань вдома можна купити за 170 грн, а настільні ігри - від 100 грн.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели експерти OLX.

Зокрема, гантелі для тренувань можна обрати серед 1 670 оголошень, їх середня вартість - 600 грн, ролик для преса коштує приблизно 250 грн, м'яч для фітнесу можна знайти за 200 грн.

Рослини для дому коштують від 200 грн. Зокрема, у середньому за 200 грн можна купити гібіскус, драцена обійдеться у 250 грн, а за 300 грн можна придбати монстеру.

Головоломки для дітей коштують у середньому від 150 грн, а конструктори - у середньому 250 грн (пропозицій - приблизно 13,6 тисяч).

Вибір настільних ігор дуже широкий - 13 550 оголошень. Так, "Монополію" можна купити у середньому за 350 грн, а Jenga - за 210 грн.

Економічна правда