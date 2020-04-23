Комітет розглянув 50% правок до "антиколомойського" законопроєкту

Фінансовий комітет Верховної Ради 23 квітня продовжив розгляд правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки і пройшов понад 8628 правок із 16 586.

Про це повідомляє у Facebook заступник голови Комітету Ярослав Железняк.

"Отже, щойно пройшли на Комітеті "екватор" - половину правок до закону про банки. Зараз на 8628 правці", - пише він.

Нагадуємо:

Комітет розглядає "антиколомойські" правки з 21 квітня.

Правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту, звели в одну таблицю.

Після цього на підкомітеті з питань фінансів усі правки до законопроєкту розбили на 63 абзаци. Раді будуть пропонувати проголосувати за кожен абзац, а не кожну правку.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

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Економічна правда