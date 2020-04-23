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Мережа супермаркетів "Сільпо" запустила власну доставку у 45 містах України

Четвер, 23 квітня 2020, 15:50
 

Мережа супермаркетів "Сільпо" оголосила про запуск власної доставки товарів - проєкт стартував у 45 містах України і пізніше буде охоплювати усі населені пункти, де є "Сільпо".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вибрати товар і зробити замовлення можна на сайті shop.silpo.ua. Доставка коштує 50 гривень та буде здійснена в 4-годинний часовий проміжок, визначений гостем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку обрали 45 міст, де малорозвинені кур'єрські служби. 

"Міста-мільйонники, такі як Київ, Харків чи Дніпро, будуть долучені до доставки трохи пізніше", - заявила директор з маркетингу "Сільпо" Катерина Огуряєва. 

"Усі працівники, які збирають замовлення, а також кур'єри, забезпечені масками, рукавичками, антисептичними засобами та проходять щоденний температурний контроль для безпечного здійснення доставки", - запевнили в "Сільпо".

На початку проєкту власної доставки "Сільпо" беуть участь такі населені пункти:

 Бахмут, Біла Церква, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Васильків, Віта-Поштова, Вишгород, Дніпрорудне, Дрогобич, Дружківка, Кам'янець-Подільський, Коростень, Костопіль, Краматорськ, Кременчук, Кропивницький,

Лиманка, Лисичанськ, Лозова, Луцьк, Маріуполь, Мелітополь, Миргород, Мукачево, Ніжин, Овідіополь, Остер, Павлоград, Радомишль, Рівне, Самбір, Сєвєродонецьк, Славутич, Софіївська Борщагівка, Стоянка, Стрий, Теплодар, Тернопіль, Ужгород, Фастів, Хмільник, Хмельницький, Енергодар, Южноукраїнськ. 

Економічна правда

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