Мережа супермаркетів "Сільпо" запустила власну доставку у 45 містах України

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вибрати товар і зробити замовлення можна на сайті shop.silpo.ua. Доставка коштує 50 гривень та буде здійснена в 4-годинний часовий проміжок, визначений гостем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку обрали 45 міст, де малорозвинені кур'єрські служби.

"Міста-мільйонники, такі як Київ, Харків чи Дніпро, будуть долучені до доставки трохи пізніше", - заявила директор з маркетингу "Сільпо" Катерина Огуряєва.

"Усі працівники, які збирають замовлення, а також кур'єри, забезпечені масками, рукавичками, антисептичними засобами та проходять щоденний температурний контроль для безпечного здійснення доставки", - запевнили в "Сільпо".

На початку проєкту власної доставки "Сільпо" беуть участь такі населені пункти:

Бахмут, Біла Церква, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Васильків, Віта-Поштова, Вишгород, Дніпрорудне, Дрогобич, Дружківка, Кам'янець-Подільський, Коростень, Костопіль, Краматорськ, Кременчук, Кропивницький,

Лиманка, Лисичанськ, Лозова, Луцьк, Маріуполь, Мелітополь, Миргород, Мукачево, Ніжин, Овідіополь, Остер, Павлоград, Радомишль, Рівне, Самбір, Сєвєродонецьк, Славутич, Софіївська Борщагівка, Стоянка, Стрий, Теплодар, Тернопіль, Ужгород, Фастів, Хмільник, Хмельницький, Енергодар, Южноукраїнськ.