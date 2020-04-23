Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

23 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:45 встановилися на рівні 27,03 - 27,07 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,03 - 27,07 гривні;

Євро – 29,13 - 29,17 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,98 – 27,32 гривні. Євро купують по 28,94 гривні, продають по 29,52 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,21 - 27,30 гривні, євро - 29,23 - 29,40 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,20 - 27,32 гривні, євро - 29,24 - 29,42 гривні.

Нагадуємо:

23 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,99 - 27,02 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 23 квітня на рівні 27,05 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,41 гривні за євро (на 22 квітня - 29,35 гривні).

Економічна правда