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Boeing через коронавірус планує скоротити 10% своїх працівників — ЗМІ

Четвер, 23 квітня 2020, 12:58
 

Авіакомпанія Boeing планує звільнити 10% працівників підрозділу цивільної авіації для зменшення витрат в умовах кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє AFP з посиланням на 2 джерела.

"Звільнення зачеплять підрозділ цивільної авації, який виготовляв літак 737 MAX, який більше року не літає після двох катастроф з людськими жертвами. Цей підрозділ також бере участь у виробництві літаків 787 та 777", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, скорочення робочих місць може зачепити до 7 тисяч працівників - всього у Boeing працює понад 160 тисяч людей по всьому світу.

Нагадаємо:

У січні компанія Boeing уперше з 1962 року не отримала за місяць жодного замовлення на літаки.

Спеціалісти компанії Boeing виявили новий дефект у програмному забезпеченні літаків 737 MAX.

Державна авіаційна служба України заборонила польоти на літаках Boeing 737-8 MAX або Boeing 737-9 MAX над Україною, з неї чи до неї.

Американська компанія Boeing повністю перепише програмне забезпечення для літаків 737 MAX, заборонених для експлуатації після двох катастроф.

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Економічна правда
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