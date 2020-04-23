Boeing через коронавірус планує скоротити 10% своїх працівників — ЗМІ

Авіакомпанія Boeing планує звільнити 10% працівників підрозділу цивільної авіації для зменшення витрат в умовах кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє AFP з посиланням на 2 джерела.

"Звільнення зачеплять підрозділ цивільної авації, який виготовляв літак 737 MAX, який більше року не літає після двох катастроф з людськими жертвами. Цей підрозділ також бере участь у виробництві літаків 787 та 777", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, скорочення робочих місць може зачепити до 7 тисяч працівників - всього у Boeing працює понад 160 тисяч людей по всьому світу.

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