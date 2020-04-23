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Ryanair пригрозив не відновлювати польоти, якщо введуть вимогу блокування середніх крісел

Четвер, 23 квітня 2020, 12:44
 

Глава Ryanair Group Майкл О'Лірі пригрозив не відновлювати польоти, якщо уряд введе вимогу блокування середніх крісел в літаках в рамках політики соціального дистанціювання.

Про це повідомляє avianews.com.

"Тільки якщо влада заплатять за порожні середні крісла, інакше не повернемося до польотів. Ми не можемо заробляти гроші при завантаженні 66%. Навіть якщо зробити це, вільні середні крісла не забезпечують соціальне дистанціювання. Це ідіотська ідея, яку ніяк не можна втілити в життя ", - поскаржився О'Лірі в інтерв'ю Financial Times.

Керівник найбільшого лоу-коста Європи виступає за інші заходи, які можуть допомогти знизити ризик інфікування пасажирів без зменшення провізних місткостей літаків.

Він навів приклад Азії, де перевіряють температуру в аеропортах і на залізничних вокзалах, а носіння маски стало обов'язковим при користуванні транспортом.

О'Лірі прогнозує, що авіакомпанія зможе відновити 40% рейсів в липні, проте літаки перший час будуть заповнені тільки на 50-60%.

У серпні лоу-кост може збільшити число рейсів до 60% від плану, у вересні - до 80%. При переході на зимовий сезон число рейсів знову може впасти до 60%/

Влітку 2021 роки, вважає О'Лірі, Ryanair може вийти на показники 2019 року і навіть показати зростання, проте пасажиропотік аеропортів все одно буде залишатися менше, ніж був до початку кризи.

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Нагадуємо:

Виконавчий директор компанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що прибуток зараз не хвилює авіаперевізника, а важливіше зараз повернути екіпажи в роботу та підняти літаки в повітря.

"Ціна за квиток в 9,99, 4,99, 1,99 або 0,99 євро - нас це майже не хвилює. Наше критичне завдання в короткостроковій перспективі не в тому, щоб заробити гроші, а в тому, щоб повернути наших пілотів  та бортпровідників, а літаки підняти в повітря, - заявив виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі.

Прибуток світових авіакомпаній через кризу, пов'язану з COVID-19, у 2020 році знизиться на 55% або 314 мільярди доларів у порівнянні з показником 2019 року.

Компанія Stratosjets опублікувала ілюстрації зменшення трафіку авіаперевезень за березень у США, Європі та Австралії.

Нещодавно, президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.

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авіа Ryanair

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