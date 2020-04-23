ЛУН заохочує користувачів не закривати мрії на карантин

Бренд ЛУН вирішив поміняти на час карантину всю комунікаційну стратегію та заохотити користувачів мріяти.

"Ми завжди були за об’єктивну подачу інформації та свідомий вибір. ЛУН за правду, саме тому наше комунікаційне гасло звучить як "Перевір на ЛУН". Але прямо зараз ми розуміємо, що на часі інші потреби та хвилювання. Тому ми хочемо підтримати наших користувачів, допомогти їм переключити увагу на щось позитивне і нагадати, що мрії неможливо "посадити" на карантин. Ми впевнені, що мрії допомагають подолати непростий час та допомагають вірити у краще.", — коментують в ЛУН.

В ЛУН створили спеціальну сторінку https://brand.lun.ua/dream , де користувачі можуть записати свої бажання. Перший день після карантину у комунікаційній стратегії ЛУН назвав мрієділком — днем, коли час починати втілювати мрії в життя.

Наразі за даними ЛУН українці найбільше мріють про відпустку та зустріч із рідними, також користувачі залишають мрії про поліпшення житлових умов та нові покупки.



У Мрієділок кожен, хто записував бажання, отримає листа-нагадування від ЛУН про свою заповітну мрію.