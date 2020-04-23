Доставка посилок: "Укрпошта" і "МАУ" відновили прямий рейс до Нью-Йорка

"Укрпошта" 23 квітня відправила понад 30 тисяч посилок із аеропорту "Бориспіль" літаком авіакомпанії "МАУ", який виконуватиме прямий рейс до Нью-Йорка.

Про це повідомляє прес-служба копанії.

Зазначається, що на час карантину пошту до США досталятимуть пасажирськими літаками, перебудованими під доставку вантажів.

"Усі відправлення, які завантажені на рейс до США, пройшли оформленння на українській митниці у період з 14 по 21 квітня", - йдеться у повідомленні.

"Вчора в Борисполі ми завантажили 20 тонн пошти або більше 30 тисяч посилок, які будуть доставлені літаком нашого партнера МАУ прямим рейсом в Нью-Йорк. На борту продукція малого та середнього бізнесу на експорт, яка надійде до пошти США вже сьогодні. Загальна вартість вантажу або проданих товарів - приблизно 1,5 млн доларів", - заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, на рейсі - відправлення від приблизно 5 тисяч українських підприємців.

"У нас продовжує діяти програма лояльності для експортерів і ми не підвищуємо вартість доставки, хоча витрати на транспортування пошти на різні напрямки зросли у 3-4 рази", - додав Смілянський.

В "Укрпошті" повідомили, що на рейс завантажені посилки та дрібні пакети, а також EMS (Express Mail Service).

Економічна правда