МХП представив операційні результати своєї діяльності за І квартал

Материнська компанія провідної міжнародної агропромислової групи МХП, головний офіс якої знаходиться в Україні, що спеціалізується на виробництві курятини та вирощувані зернових, представила операційні результати своєї діяльності за І квартал 2020 року.

Виробництво курятини

Загальні обсяги виробництва курятини МХП в І кв. 2020 р. зросли на 4% та склали 178 640 тонн (І кв. 2019 р.: 171 272 тонн) у результаті запуску нових виробничих майданчиків протягом 2019 р. (II черга (І лінія) Вінницького птахокомплексу), а також як наслідок збільшення виробництва тушки з більшою вагою.

Внаслідок закриття ринків, що спричинили зменшення експортних продажів, загальний обсяг продажів курятини третім особам в І кв. 2020 р. знизився на 4% та склав 157 729 тонн порівняно з 164 004 тонн в І кв. 2019 р.

Обсяг продажів на внутрішньому ринку зріс на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 75 681 тонн. Зростання зумовлене збільшенням долі замороженої курятини (слідуючи стратегії зменшення залишків на складах).

Експорт курятини

Через обмеження продажів (заборони), що були введені переважно урядами країн ЄС та країн Близького Сходу, Компанії довелося перенаправити обсяги продажів до країн, які залишалися відкритими на той час, тому стало майже неможливо слідувати стратегії визначення потрібного продукту на потрібний ринок.

У той же час МХП продовжував дотримуватися своєї стратегії диверсифікації експортних продажів, наскільки це було можливо.

У І кв. 2020 р. експорт курятини МХП склав 82 048 тонн, що на 12% нижче, ніж за аналогічний період минулого року (І кв. 2019 р.: 93 045 тонн), зі значним зменшенням країн в експортному портфоліо. Експортні продажі склали близько 52% проти 57% від загального обсягу продажів курятини в І кв. 2020 р. і І кв 2019 р. відповідно.

Ціни на курятину

Середня ціна на курятину в І кв. 2020 р. склала 34,41 грн за кг (US$ 1,37) (без ПДВ) та знизилась на 11% (3% в US$ відповідно) порівняно з аналогічним періодом минулого року, це було спричинене зниженням рентабельності на кг через закриття ринків для експорту та збільшення продажів замороженої курки в Україні.

В той же час, середня ціна на курятину в I кв. 2020 р. залишалася відносно стабільною порівняно з середньою ціною на курятину у ІV кв. 2019 року - 34,69 грн (US$ 1,43 ) за кг (без урахування ПДВ).

Продажі олії

У І кв. 2020 р. продажі соняшникової олії МХП знизились на 19% та склали 80 710 тонн порівняно з показником І кв. 2019 р. у 99 826 тонн, здебільшого у результаті зміни умов поставки.

В І кв. 2020 р. експорт соєвої олії знизився на 29% та склав 10 768 тонн порівняно з 15 152 тонн, що було продано в І кв. 2019 р. здебільшого у результаті зменшення виробництва та зміни умов поставки.

Рослинництво

Близько 72 140 га. землі МХП засіяні озимими культурами, з яких біля 56% - озимою пшеницею та 43% озимим ріпаком. На сьогодні всі культури перебувають в гарному стані. МХП планує зібрати врожай з 360 000 га землі.





Повний текст документу: