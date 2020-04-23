Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%

У квітні 2020 року оптова ціна на газ для потреб населення знизилась до 2,9 грн за кубометр, що на 15% менше, ніж у березні та на 38%, починаючи з січня.

Про це повідомляє пресслужба НАК.

У компанії зазначають, що ціна знизилась також для виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

З січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних обов’язків розраховується відповідно до постанови Кабміну. Основним індикативом при цьому є фактичні результати біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF).

Однак, у березні на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний ціновий індикатор. "Оператор газотранспортної системи України" провів тендер на закупівлю газу на період постачання березень-грудень 2020 року і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу.

Відтак при розрахунку ціни газу для населення на квітень Нафтогаз, як і в березні, обирав з двох можливих опцій: розрахованої за Постановою КМУ та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України.

"Незважаючи на рекордне здешевлення енергоносіїв на світових ринках, найменшими виявились розрахунки, прив’язані до внутрішніх, а не зовнішніх індикаторів.

Таким чином, оптова ціна квітня встановлена на рівні, що на 15% нижчий за ціну березня, та на 18% нижче, ніж розрахункова ціна квітня згідно Постанови Кабміну

Загалом, ціна газу для населення впала на 38%, починаючи з січня 2020 року", - повідомляють у НАК.

Нагадуємо:

Раніше "Нафтогаз" заявляв про зниження ціни на газ для населення на 14% у порівнянні з лютим.

Україна в 2020 році може заощадити 5-6 мільярдів доларів у зв'язку зі зниженням цін на нафту та газ на 50-60%, імпорт яких становить 20% від загального.

У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення становила 3,95 тисячі гривень за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Зазначається, що це на 15% менше, ніж у січні 2020 року та на 37% нижче, ніж у лютому 2019 року.

Найбільше за комунальні платежі сплачують в Дніпрі, далі йдуть Кропивницький і Суми, найменше платять в Ужгороді і Чернівцях.

Економічна правда