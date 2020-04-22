Протягом року Україна переведе в онлайн 50 державних послуг – Шмигаль

Україна протягом цього року переведе в режим онлайн 50 пріоритетних послуг, що відповідатиме 80% всіх звернень громадян,

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-трансляції презентації цифрових паспортів у застосунку "Дія" в середу, передає Інтерфакс-Україна.

"Найближчим часом на порталі з'являться оптимізовані послуги з прописки дитини онлайн, послуги у сфері будівництва, соціального захисту, реєстрації юридичних осіб. Наразі на порталі реалізовано 27 публічних послуг онлайн", - сказав він.

При цьому прем'єр зазначив, що у зв'язку з впровадженням онлайн-послуг для фізичних осіб підприємців (ФОП) українці стали вдвічі частіше відкривати ФОП онлайн.

За наданими ним даними, за місяць (15 березня - 15 квітня 2020 року) зафіксовано 6,2 тис. заявок, що майже вдвічі більше за показник за аналогічний період 2019 року.

"Уряд посилює і посилюватиме курс на цифровізацію. Розуміючи цей тренд, ми закладаємо його в основу державно стратегії. Ми реалізовуватимемо ці стратегії трансформації у всіх сферах.

Ми говоримо не лише про водійські права та паспорти в застосунку, а й про освіту онлайн, соціальні послуги онлайн, підприємництво онлайн та інші важливі речі онлайн", - сказав він.

Нагадуємо:

Електронні паспорти в додатку "Дія" тепер доступні кожному - вони дозволять не носити з собою ID-картки та витяги з неї.

Читайте також: Віцепрем'єр Михайло Федоров: Ми зможемо попереджати людину про її можливий контакт з хворим