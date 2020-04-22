Всі розділи
Укр / Рус

Пропозиція хабара голові Фонду держмайна: НАБУ і САП завершили розслідування

Середа, 22 квітня 2020, 14:15
 

НАБУ і САП 21 квітня завершили розслідування щодо осіб, які пропонували 5 мільйонів доларів хабара голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Невдовзі, після ознайомлення з матеріалами слідства, справу скерують до Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.

Розслідування НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ у листопаді 2019 року.

За результатами розслідування, дії затриманих підозрюваних кваліфіковані за ч.4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

Зазначається, що підозрювані в злочині запропонували Сенниченку 5 млн дол США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. 

"Сенниченко повідомив правоохоронців про це та взяв участь в операції по викриттю підозрюваних.

За задумом зловмисників, призначення визначеної ними особи на посаду керівника державної компанії могло допомогти налагодити співробітництво між заводом і низкою  приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами корупційного злочину", - додали у ФДМУ.

Нагадаємо:

У січні за заявою голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка Національне антикорупційне бюро викрило і затримало трьох осіб, які пропонували йому 5 мільйонів доларів хабара.

Дмитро Сенниченко очолює Фонд державного майна з 19 вересня 2019-го.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Фонд держмайна хабар НАБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Колишній менеджмент ОГХК заблокував доступ до сайту компанії – Фонд держмайна 21 квітня 2020, 14:23
Трубаров хоче через суд поновитися на посаді керівника Фонду держмайна 17 квітня 2020, 16:45
Голова Фонду держмайна про ОГХК: є 16 потенційних покупців 17 квітня 2020, 16:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!