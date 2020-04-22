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Бізнес закликав не зволікати із спрощенням видачі готівки на касі

Середа, 22 квітня 2020, 13:34
 

Експерти Європейської Бізнес Асоціації закликають у найкоротші терміни погодити і прийняти зміни, які дозволять спростити порядок реєстрації операцій з видачі готівки на касах торгових точок.

Про це йдеться у заяві ЄБА.

"Йдеться про зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ №148 від 29 грудня 2017 року. Тривалий час бізнес очікує на запровадження анонсованих змін, які втім затягуються через бюрократичні перепони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі здійснювати такі операції можна тільки за умови занесення відповідного запису до книги обліку розрахункових операцій – КОРО.

"Але така вимога є обтяжливою для бізнесу та не дозволяє масштабувати надання даної послуги.

Затвердження запропонованих змін створить можливість для практичної реалізації операцій з видачі готівки держателям електронних платіжних засобів за допомогою платіжного терміналу на касах торгових точок. Попередньо така можливість також була узаконена народними депутатами шляхом прийняття Закону 128-IX", - пояснили в Асоціації.

У ЄБА додали, що у контексті карантинних заходів ця ініціатива набуває додаткової актуальності, "адже це зручний альтернативний спосіб отримання пенсій та інших соціальних виплат за мінімальної кількості контактів". 

Економічна правда

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