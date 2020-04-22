Агроіндустріальний холдинг МХП виділив на боротьбу з пандемією коронавірусу 84 млн грн

Від початку пандемії коронавірусу, на боротьбу із ним агроіндустріальним холдингом МХП (ТМ "Наша Ряба", "Бащинський" та інші) було виділено 84 млн грн.

З них, 55 млн спрямовано до загальнонаціонального фонду, розподіленням коштів якого займаються фахівці МОЗ.

Ще 15 та 14 млн направлено на потреби підопічних компанії Вінницької та Черкаської областей відповідно. Закупівлі умежах цих сум холдинг проводить самостійно через благодійний фонд "МХП — Громаді".

16 березня відбулася зустріч Володимира Зеленського з представниками найбільших українських компаній, в результаті якої президент попросив бізнес допомогти державі та суспільству подолати виклики, що ставить перед країною пандемія коронавірусу.

Частина присутніх взяла під свою опіку окремі регіони країн. МХП дісталися Вінниччина та Черкащина, як області найбільшої присутності компанії.

Спільно з місцевою владою холдинг започаткував платформи "Спільнодія Вінниччина: здолати COVID-19" та "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", які об’єднують навколо себе зусилля по боротьбі з коронавірусом та курують їх. До ініціативи вже приєдналися десятки місцевих бізнесменів.

Робота на місцях ведеться в тісній координації дій всіх стейкхолдерів та постійній комунікації з медзакладамирегіонів для оперативного вирішення їхніх потреб.

З боку МХП в роботі задіяні топ-менеджери компанії Ігор Лещенко та Руслан Пономаренко, які в безпосередній співпраці з фахівцями з матеріально-технічного забезпечення холдингу роблять все необхідне для якнайшвидшого забезпечення лікарень Вінниччини та Черкащини найнагальнішими потребами.

У межах своєї допомоги через платформи "СпільнодіяВінниччина: здолати COVID-19" та "СпільнодіяЧеркащини: здолати COVID-19" МХП вже спрямував до медичних закладів Вінницької та Черкаської областей:

- 4 апарата штучної вентиляції легенів;

- близько 115 000 засобів індивідуального захистудля медичного персоналу (ЗІЗ):

- респіратори та маски 44 500 шт.

- захисний одяг для лікарів 10 500 шт.

- інше (шапочки, бахіли, захисні окуляри, щитки, рукавички) 60 000 шт.

- більше 2 800 л антисептичних засобів;

- 1 400 експрес-тестів на коронавірус;

- інше (відсмоктувачі, набори для інтубації, кисневі балони та ін.)

"Ми оперативно налагодили процеси закупівлі потрібних товарів, зокрема це засоби індивідуального захисту, експрес-тести, дезінфектори та багато іншого. Попри їх дефіцит, доставки ЗІЗ відбуваються у лікарні щодня.

Щодо обладнання, то чотири апарати ШВЛ нам вдалося придбати на території Україні, вони сьогодні вже в лікарнях.

Основну партію такого обладнання вже оплачено і ми очікуємо його поставки з-за кордону на початку травня. До нашої ініціативи приєдналися інші представники бізнесу Черкащини і Вінниччини, окремі з них перерахували кошти на рахунок Благодійного фонду "МХП — Громаді", що гарантувало швидку закупку і доставку потрібних товарів.

Позиція МХП в протидії поширенню коронавірусу — кейс доброго порозуміння між органами влади, органами місцевого самоврядування, бізнесом та громадськістю, що може слугувати прикладом в подальшому для вирішення й інших складних питань в суспільстві.

Цей факт доводить, що холдинг має високий рівень довіри не лише серед людей, а й серед місцевого бізнесу.

Тому ще раз хочу звернутися до всіх: разом ми робимо важливе, і лише наші консолідовані дії допоможуть суспільству змінити країну на краще", — зазначив Ігор Лещенко, заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ).

Крім того, усі підприємства холдингу допомагають у боротьбі з пандемією на місцевому рівні, а саме: забезпечують усі необхідним ФАПи, центральні районні лікарні, центри первинної медико-санітарної допомоги, закуповують засоби захисту для лікарів та допомагають фінансово.

МХП — соціально відповідальна компанія, яка щорічно інвестує десятки мільйонів гривень в проєкти корпоративної соціальної відповідальності. В 2019 році холдинг спрямував на КСВ більше 177 млн грн.

Кошти пішли на інфраструктурні, культурні та освітні проєкти та інші потреби громад присутності компанії. "МХП ніколи не стояв осторонь проблем держави та суспільства — ми завжди допомагали, розвивали регіони. Не можемо залишитись в стороні й цього разу", — підкреслив Юрій Косюк, голова правління МХП.