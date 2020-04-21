Італія оголосила про нові заходи підтримки економіки на 50 мільярдів євро

Італійський уряд прийме новий економічний пакет у розмірі не менше 50 мільярдів євро для пом'якшення наслідків коронавірусної кризи.

Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у своєму виступі в Сенаті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Нові заходи, які повинні бути оголошені до кінця місяця, будуть додані до пакета в 25 мільярдів євро, затвердженого в березні.

Уряд має намір найближчим часом направити парламенту звіт про відхилення від бюджету, як це було зроблено в попередній раз, а також з урахуванням падіння ВВП на 9,1%, передбаченого Міжнародним валютним фондом після карантину і зупинки економіки, викликаної надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр визнав, що ця криза "зачіпає найбільш вразливі групи населення, ризикує створити нове зубожіння і розірвати вже створену соціальну тканину".

Джузеппе Конте також заявив, що уряд працює над "поступовим ослабленням" обмежувальних заходів, які повинні дозволити країні рухатися в напрямку відродження значної частини виробничої діяльності.

Європейська правда