Apple розширила перелік країн, в яких доступні сервіси компанії
Компанія Apple розширила перелік країн, у яких тепер доступні сервіси App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts та iCloud.
Про це йдеться у прес-релізі на сайті компанії.
Так, App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts та iCloud тепер доступні ще в 20 країнах, а Apple Music став доступним у 52 нових країнах.
"Ми раді представити багато улюблених сервісів Apple для користувачів у більшій кількості країн, ніж будь-коли раніше", - заявив віце-президент Apple Music Олівер Шуссер.
Основні сервіси Apple стали доступними, зокрема, у декількох нових країнах Європи - Грузії, Чорногорії, Сербії, Косові, Боснії і Герцеговині.
Apple Music став доступний в таких країнах:
- Африка: Алжир, Ангола, Бенін, Чад, Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мавританія, Мозамбік, Намібія, Республіка Конго, Сенегал, Сейшельські острови, Сьєрра-Леоне, Танзанія та Туніс.
- Азіатсько-Тихоокеанський: регіон Бутан.
- Європа: Хорватія, Ісландія та Північна Македонія.
- Латинська Америка та Кариби: Багамські острови, Гайана, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадини, Суринам, Теркс і Кайкос, Уругвай.
- Близький Схід: Кувейт, Катар та Ємен.
- Океанія: Соломонові острови.
Економічна правда
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