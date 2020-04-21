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Apple розширила перелік країн, в яких доступні сервіси компанії

Вівторок, 21 квітня 2020, 17:29
 

Компанія Apple розширила перелік країн, у яких тепер доступні сервіси App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts та iCloud.

Про це йдеться у прес-релізі на сайті компанії.

Так, App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts та iCloud тепер доступні ще в 20 країнах, а Apple Music став доступним у 52 нових країнах.

"Ми раді представити багато улюблених сервісів Apple для користувачів у більшій кількості країн, ніж будь-коли раніше", - заявив віце-президент Apple Music Олівер Шуссер.

Основні сервіси Apple стали доступними, зокрема, у декількох нових країнах Європи - Грузії, Чорногорії, Сербії, Косові, Боснії і Герцеговині.

Apple Music став доступний в таких країнах:

  • Африка: Алжир, Ангола, Бенін, Чад, Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мавританія, Мозамбік, Намібія, Республіка Конго, Сенегал, Сейшельські острови, Сьєрра-Леоне, Танзанія та Туніс.
  • Азіатсько-Тихоокеанський: регіон Бутан.
  • Європа: Хорватія, Ісландія та Північна Македонія.
  • Латинська Америка та Кариби: Багамські острови, Гайана, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадини, Суринам, Теркс і Кайкос, Уругвай.
  • Близький Схід: Кувейт, Катар та Ємен.
  • Океанія: Соломонові острови.

Економічна правда

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