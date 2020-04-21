"ЛНР" закриє неприбуткові шахти

Терористична організація "ЛНР" готується до реорганізації неприбуткових вугільних підприємств в окремих районах Луганської області (ОРЛО). Кількість шахт, що готуються до закриття, в формуванні не називають.

Про це повідомляють Новини Донбасу.

Відзначається, що співробітникам реорганізованих шахт дозволять достроково вийти на пенсію за три роки до встановленого терміну. У ОРЛО стверджують, що в стаж таких працівників зарахують період роботи, за який не було сплачено єдиний внесок.

"Категорії пенсіонерів, інвалідів праці, членів сімей загиблих або померлих працівників гірничих підприємств будуть переведені для подальшого забезпечення соціальним вугіллям в органи соціального захисту населення, і вже в цьому році будуть отримувати державну дотацію на придбання вугілля у розмірі 7500 рублів", - заявила "міністр праці ЛНР" Світлана Малахова, пише "ДТРК ЛНР".

За її словами, працюючі пенсіонери та ті, хто матиме дострокове право виходу на пенсію, зможуть скористатися програмою подальшого працевлаштування.

При цьому санаторії реорганізованих шахт продовжать працювати, але будуть переведені на баланс "мінпраці" і "міносвіти".

Як зазначила "міністр економічного розвитку" Світлана Подліпаева, угруповання керується досвідом Росії: "Вона в складні 2000-ті роки пройшла вже цей шлях. Тому ми взяли за основу досвід Російської Федерації ", - повідомляє Подліпаева.