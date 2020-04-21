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Реєстрація нових ФОП зменшилася в три рази – Опендатабот

Вівторок, 21 квітня 2020, 13:58
 

До карантину щотижня реєструвалося більше 5 тисяч нових фізосіб-підприємців, зараз щотижня реєструється лише 1,5 тисячі.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"Нові компанії реєструються теж втричі менше. Якщо до карантину реєструвалося приблизно 1,5 тисячі компаній щотижня, то за останній тиждень зареєструвалося лише 495", - йдеться у повідомленні.

 
 

Нагадаємо:

Кабмін розробляє механізм виплати одному із батьків допомоги на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму - таку допомогу пропонують надавати ФОПам, які не мають найманих працівників та які на період карантину призупинили свій бізнес та втратили прибуток.

Уряд дозволив фізичним особам-підприємцям під час карантину не вести книгу обліку доходів/витрат, якщо її ведення повинно було розпочатися після встановлення карантину.

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ФОП бізнес компанії

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