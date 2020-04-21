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США мають намір заповнити нафтосховища

Вівторок, 21 квітня 2020, 10:15

Президент США Дональд Трамп вважає, що низькі ціни на нафту дозволяють Штатам заповнити стратегічні сховища. Закачати планується 75 мільйонів барелів. 

Джерело: Трамп під час брифінгу, передає "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ціни на нафту рекордно низькі. Для багатьох людей це дуже цікаво. І ми заповнимо наші національні стратегічні сховища".

Деталі: За словами Трампа, 75 мільйонів барелів допоможуть повністю заповнити вказані нафтосховища.

"Ми зможемо повністю заповнити ці нафтосховища: вперше за довгий час і за правильну ціну", – сказав президент США.

Що передувало: Нафта марки WTI з поставкою в травні впала до "нуля" доларів, а потім обвалилась до "мінус" 37 доларів за барель.

Детальніше читайте у статті: Мінус 37 доларів за барель: що відбувається з ринком нафти

Знати більше: Найгірша за 100 років нафтова криза: чи зможе ОПЕК+ зупинити обвал цін

Українська правда

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