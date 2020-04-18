Президент заявив, що виплата по заборгованості лікарям починається з наступного тижня
Президент Володимир Зеленський заявив, що з наступного тижня розпочнеться покриття заборгованостей із заробітних плат лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.
Про це повідомляє прес-служба ОП.
"Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом. Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше", – наголосив Зеленський.
У повідомленні йдеться, шо заборгованості перекриватимуть завдяки субвенціям, закладеним у новій версії бюджету.
Президент також нагадав, що в бюджеті закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. "Усе це медики мають отримати вже з квітня", – підкреслив він.
Нагадуємо:
У МОЗ повідомляли, що за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.
31 березня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що лікарі київських інфекційних відділень, які працюють із хворими на коронавірус, отримають від 5 до 10 тисяч гривень доплати.
Економічна правда
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