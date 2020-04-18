Всі розділи
Укр / Рус

Президент заявив, що виплата по заборгованості лікарям починається з наступного тижня

Субота, 18 квітня 2020, 17:05
 

Президент Володимир Зеленський заявив, що з наступного тижня розпочнеться покриття заборгованостей із заробітних плат лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах. 

Про це повідомляє прес-служба ОП.

"Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом. Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше", – наголосив Зеленський.

У повідомленні йдеться, шо заборгованості перекриватимуть завдяки субвенціям, закладеним у новій версії бюджету.

Президент також нагадав, що в бюджеті закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. "Усе це медики мають отримати вже з квітня", – підкреслив він.

Нагадуємо:

У МОЗ повідомляли, що за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.

31 березня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що лікарі київських інфекційних відділень, які працюють із хворими на коронавірус, отримають від 5 до 10 тисяч гривень доплати.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Зеленський заборгованість заробітна плата

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський про підтримку МВФ: Зараз це як кров для організму людини 17 квітня 2020, 21:25
Скільки коштує крісло міністра: нова керівниця Міненергетики як подразник для Коломойського 17 квітня 2020, 01:00
Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 мільярдів — Зеленський 10 квітня 2020, 18:33
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!