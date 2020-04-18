Президент заявив, що виплата по заборгованості лікарям починається з наступного тижня

Президент Володимир Зеленський заявив, що з наступного тижня розпочнеться покриття заборгованостей із заробітних плат лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

"Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом. Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше", – наголосив Зеленський.

У повідомленні йдеться, шо заборгованості перекриватимуть завдяки субвенціям, закладеним у новій версії бюджету.

Президент також нагадав, що в бюджеті закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. "Усе це медики мають отримати вже з квітня", – підкреслив він.

Нагадуємо:

У МОЗ повідомляли, що за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.

31 березня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що лікарі київських інфекційних відділень, які працюють із хворими на коронавірус, отримають від 5 до 10 тисяч гривень доплати.

Економічна правда