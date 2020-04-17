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Коронакриза: ресторани і готелі Дрездена виставили на площі порожні стільці

П'ятниця, 17 квітня 2020, 18:55
 

В п’ятницю у Дрездені близько 500 рестораторів, готельєрів і організаторів подій з усієї Саксонії виставили у центрі міста сотні порожніх стільців, аби привернути увагу політиків до нестабільної економічної ситуації на тлі пандемії коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Dresden

До акції долучилися понад 530 підприємств із понад 20 тисячами співробітників. У листі, направленому до уряду і парламенту Саксонії, вони заявили, що їхній бізнес перебуває на межі, та попросили про переговори і гранти.  

За даними Асоціації готелів і ресторанів Dehoga Sachsen, все більше компаній в цій галузі знаходяться під загрозою закриття. У разі збереження обмежень і без негайних ефективних заходів з порятунку 30% підприємств готельного і ресторанного бізнесу зникнуть. 

"Наші найважливіші вимоги - зниження ставки ПДВ в сфері громадського харчування до семи відсотків, фонд порятунку для галузі, який можна порівняти з сільськогосподарським в 2018 році, субсидії на короткострокові надбавки і гранти замість кредитів для галузі", - зазначив один із гендиректорів Аксель Кляйн. 

Європейська правда

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